Melikgazi Kayseri Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a mağlup oldu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat Dülker
Melikgazi Kayseri Basketbol : Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 23, Ivanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Nared 8
1. Periyot: 22-16
Devre: 43-38
3. Periyot: 61-58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu.