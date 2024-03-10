Üye Girişi
Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a mağlup oldu

Güncelleme:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Murat Arıkanlı, Serhat Dülker

Melikgazi Kayseri Basketbol : Cuic 25, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş, Hamby 18, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 10, Damla Gezgin 2, Holmes 9

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 23, Ivanova 2, Calhoun 21, Ayşe Cora 15, Özge Özışık 5, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Nared 8

1. Periyot: 22-16

Devre: 43-38

3. Periyot: 61-58

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 74-69 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Basketbol Kayseri Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir? DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title