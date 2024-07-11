Melikgazi Kayseri Basketbol, Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı

Melikgazi Kayseri Basketbol; Antalya Toroslar Basketbol takımından Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Yeni sezonda genç ve güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, dış transferde Antalya Toroslar Basketbol forması giyen 34 yaşındaki basketbolcu Gonca Karataş'ı kadrosuna kattı. 1990 doğumlu pivot pozisyonunda oynayan Gonca Karataş sarı-kırmızılı takımın altıncı transferi oldu. Gonca Karataş, Antalya Toroslar Basketbol forması ile 2023-2024 sezonunda 17 maçta forma giydi.

Kayseri ekibi yeni sezon öncesi 4 yerli oyuncu ve 2 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. - KAYSERİ