Melikgazi Kayseri Basketbol – Fenerbahçe Opet : 79 - 93
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Fenerbahçe'ye 93 – 79'luk skorla yenildi. Müsabakada Kunek ve Dangerfield en fazla sayı atan oyuncular oldu.
İlyas KAPLAN / KAYSERİ,
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş,
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 28, Dangerfield 28, Williams 8, Doğa, Merve Arı 8, Merve Aygül, İdil 5, Meltem 2
FENERBAHÇE OPET: Sevgi 18, Olcay Çakır 15, Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana, McCovan 6, Gustafson 15, Allemand 2
1'İNCİ PERİYOT: 15 - 26
DEVRE: 31 - 45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 67
