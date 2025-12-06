Melikgazi Kayseri Basketbol – Fenerbahçe Opet : 79 - 93

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş,

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 28, Dangerfield 28, Williams 8, Doğa, Merve Arı 8, Merve Aygül, İdil 5, Meltem 2

FENERBAHÇE OPET: Sevgi 18, Olcay Çakır 15, Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana, McCovan 6, Gustafson 15, Allemand 2

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 26

DEVRE: 31 - 45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 93 – 79'luk sonuçla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 28'er sayı ile Kunek ve Dangerfield oldu.