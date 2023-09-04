Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Cup'ta mağlup oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ilk gününde Melikgazi Kayseri Basketbol, İzmit Belediye Spor'a 67-65'lik skorla mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.
Bu sezon 17'ncisi düzenlenen Erciyes Cup'a 3 takım katıldı. Turnuvanın ilk gününde 1 müsabaka oynandı. Turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, İzmit Belediye Spor'a 67-65'lik skorla mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor