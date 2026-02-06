Melikgazi Basketbol 2 haftalık hasreti sonlandırmak istiyor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 19. hafta maçında yarın kendi evinde Emlak Konut'u ağırlayacak. Maçı spor severler ücretsiz olarak takip edebilecek.

Ligde oynadığı son iki maçı yenilgi ile kapatan Melikgazi Kayseri Basketbol'un 19. haftada rakibi Emlak Konut olacak. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak. Maçı Ozan Gönen, Yarkın Keskin ve Mustafa Gürhan Soysal hakem üçlüsü yönetecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol 22 puan ile 8. sırada yer alırken, Emlak Konut ise topladığı 27 puan ile 4. basamakta bulunuyor. - KAYSERİ