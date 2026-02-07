Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a mağlup oldu

Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 94-72'lik skorla mağlup oldu. Melikgazi'nin en skorer oyuncusu Charlie Collier 21 sayı ile dikkat çekti.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ozan Gönen, Yarkin Keskin, Mustafa Gürhan Soysal

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 10, Doğa 8, Merve Arı 18, Merve Uygül 7, İdil 2, Cansu 4, Özge, Collier 21, Feray 2

EMLAK KONUT: Günesh 3, Ferda 9, Thomas 15, Ceren 5, Delaere 18, Zeynep 2, Melek 6, Holesinska 4, Gizem 11, Macaulay 4, Berfin 17

1'İNCİ PERİYOT: 11-25

DEVRE: 29-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Emlak Konut'a 94-72'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 21 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Charlie Collier oldu.

14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

