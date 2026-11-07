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Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 yendi. Kayseri ekibi, ligde 7. haftanın deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Mesut Öztürk, Mustafa Çeltiker, Aygün Akgül

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Damla Gezgin, Slocum 7, Guirantes 21, Collier 14, Günesh Karaoğlan, İrem Tutar 3, Şuğranur Sönmez 2, Gizem Sezer 2

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz, Fair 13, Pelin Gülçellik 17, Jones 17, Mompremier 17, Merve Uygül, Elif Emirtekin, İnci Güçlü 3, Kaur, Bengisu Alper 8, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 17-12

Devre: 36-29

3. Periyot: 42-51

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 75-58 yendi.

Kaynak: AA
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