Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Deplasmanda ÇBK Mersin'e Yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Deplasmanda ÇBK Mersin'e Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin'e 80-73 mağlup oldu. Maçta dikkat çeken performansla ÇBK Mersin galibiyeti elde etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin'e 80-73 mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat

ÇBK Mersin : Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 10, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş 15, Juskaite 12, Burke 16, Eslem Güler 2, Razheva 7, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15

Melikgazi Kayseri Basektbol: Dangerfield 28, Williams 14, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 6, Merve Uygül 6, Idıl Türk, Ana Maria Fılıp 2, Meltem Avcı Yılmaz 6

1. Periyot: 16-14 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 39-32 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-51(ÇBK Mersin lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.