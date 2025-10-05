Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale'yi Mağlup Etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale'yi Mağlup Etti
Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 82-53'lük skorla yenerek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Furkan Keseratar, Almina Kocabaş

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 14, Wallace 15, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin 4, Nisa Yalçın 2, Başak Altunbey 8, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 5, Reyyan Deniz Yiğit, Dilasu Engin

Melikgazi Kayseri Basketbol : Meltem Avcı Yılmaz 15, Dangerfield 18, Willams 12, Collier 20, Filip 10, Merve Arı, İdil Türk 5, Doğa Adıcan, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin,

1. Periyot: 13-26

Devre: 28-43

3. Periyot: 37-66

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor
