Melikgazi Kayseri Basketbol, Damla Sezgin'i transfer etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, geride kalan sezonda Ormanspor forması giyen Damla Sezgin'i tranfser etti.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak kadrosuna daha öncede sarı kırmızılı formayı giyen Ayşegül Günay Aladağ'ı dahil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, şimdi ise geride kalan sezonda Ormanspor forması giyen Damla Gezgin'i kattı.

Oyun kurucu poziyonunda oynayan Gezgin'in tecrübeli oluşu ise Baş Antrenör Emre Özsarı'nın elini güçlendirecek. Sarı kırmızılı ekip, kamp dönemi bitmeden transfer çalışmalarını bitirmek istiyor. 32 yaşındaki Damla Gezgin, Mersin Büyükşehir Belediye, BOTAŞ Spor Kulübü, OGM Ormanspor ve Çankaya Üniversitesi formaları giydi. - KAYSERİ