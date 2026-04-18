Melikgazi Kayseri'de Emre Özsarı ile yollar ayrıldı

Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantenör Emre Özsarı ile yollar ayrıldı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da sözleşmesi sona eren başantrenör Emre Özsarı ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Emre Özsarı ile sözleşmemiz sona erdi. Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

