Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol – Çanakkale Belediyespor: 91 - 72

Melikgazi Kayseri Basketbol – Çanakkale Belediyespor: 91 - 72
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 91-72'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Çanakkale'nin en skorer oyuncusu Başak Altunbay, 23 sayı ile maçı tamamladı.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ahmet Murat Arıkanlı Hasan Ok, İsmail Bayram

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 16, Dangerfield 8, Williams 15, Doğa 4, Merve Arı 3, Merve Aygül 10, İdil 17, Cansu, Özge, Collier 13, Feray 5

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Meryem 10, Reyyan, Saliha 14, Elif 4, Dilara 5, Simge 9, Başak 23, Nisa 4, Sıla 3, Dilasu

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

DEVRE: 49-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 91-72'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 23 sayı ile Çanakkale Belediyespor'dan Başak Altunbay oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu