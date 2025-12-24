Melikgazi Kayseri Basketbol – Çanakkale Belediyespor: 91 - 72

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ahmet Murat Arıkanlı Hasan Ok, İsmail Bayram

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 16, Dangerfield 8, Williams 15, Doğa 4, Merve Arı 3, Merve Aygül 10, İdil 17, Cansu, Özge, Collier 13, Feray 5

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Meryem 10, Reyyan, Saliha 14, Elif 4, Dilara 5, Simge 9, Başak 23, Nisa 4, Sıla 3, Dilasu

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

DEVRE: 49-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 91-72'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 23 sayı ile Çanakkale Belediyespor'dan Başak Altunbay oldu.