Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ı Yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 78-67'lik skorla mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 78-67'lik skorla yendi.
Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13
Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu
1. periyot: 25-21 (Melikgazi Kayser lehine)
Devre: 48-39 (Melikgazi Kayser lehine)
3. periyot: 66-57 (Melikgazi Kayser lehine)
5 faulle çıkan: Meltem Avcı (37.09) (Melikgazi Kayseri Basketbol) - KAYSERİ