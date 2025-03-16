Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali
Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına uzmanlardan sert tepki

Fitili Celal Şengör ateşledi! Deprem bilimciler arasında kriz

Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ı Yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'ı Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 78-67'lik skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 78-67'lik skorla yendi.

Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13

Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu

1. periyot: 25-21 (Melikgazi Kayser lehine)

Devre: 48-39 (Melikgazi Kayser lehine)

3. periyot: 66-57 (Melikgazi Kayser lehine)

5 faulle çıkan: Meltem Avcı (37.09) (Melikgazi Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
img

İşte Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Canlı anlatım! Fenerbahçe-Samsunspor maçı başladı

Kadıköy'de ilk düdük çaldı
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.