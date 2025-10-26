Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş BOA'ya Mağlup Oldu

Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri, Beşiktaş BOA'ya 86-57 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş BOA'nın Amy Nnenna Okonwo, 28 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Barış Turgut, Samet Biner, Oğuzhan Güzel

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 2, Williams 12, Doğa 3, Merve Arı 4, Merve Aygül, İdil 3, Filip 6, Meltem 8, Cansu, Özge, Collier15, Feray 4

BEŞİKTAŞ BOA: Okonkwo 28, Esra, Gülşah 5, Pelin Derya 11, Özge 4, Milic 5, Gizem 3, Meltem 3, İlayda 7, Fasoula 7, Toure 13

1'İNCİ PERİYOT: 18 - 28

DEVRE: 33 - 48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43 - 71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş BOA'ya 86 - 57'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 28 sayı ile Beşiktaş BOA'dan Amy Nnenna Okonwo oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
