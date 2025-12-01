Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol 8. Haftada 6. Mağlubiyetini Aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut karşısında 84-71 mağlup oldu. Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı Emlak Konut'a 84-71 kaybetti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 10 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol; Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor'u yenerken, BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş, ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, Emlak Konut'a ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri ligin 9. haftasında evinde Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
