Haberler

Melih Mahmutoğlu: "Muhteşem bir sezondu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldukları sezonu değerlendirdi: '3 kupa ve Final Four ile bitirdik, muhteşem bir sezondu.'

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, final serisinde karşılaştıkları Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Uzun ve zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupa ve Final Four ile bitirdik. Geçtiğimiz sezon Euroleague'i de alarak tarih yazmıştık. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Kupa töreni sonrası sarı-lacivertlilerde kaptan Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Melih, "Uzun ve zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupa ve Final Four ile bitirdik. Geçtiğimiz sezon Euroleague'i de alarak tarih yazmıştık. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Burada Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Onları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Biz de mutluyuz, artık önümüzde güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz tatil yapacağız. Bu takım bu sezon gösterdiği performanstan, başarıdan dolayı bunu hak etti. Bir kere daha tarih yazdık. Tüm taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Aziz başkanımız geldi ona da armağan olsun. Sadettin başkan ve Cem abiye (Ciritci) teşekkür ediyoruz. Herkesin bizde emekleri çok. Güzel bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

"Tüm taraftarlarımıza kupa armağan olsun"

Fransız oyuncu Nando de Colo'nun performansına dikkat çeken 36 yaşındaki basketbolcu, "Nando'ya da altını çizmek lazım. Müthiş bir kariyer, müthiş bir insan. Onunla oynadığım için bir kere daha mutluyum. Tüm taraftarımıza kupa armağan olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçaklar üst üste iniyor! Bir isim daha Fenerbahçe için İstanbul'da
Bir tokatla yere serdi, ardından sürükleyerek götürdü

Bir tokatla yere serdi, ardından sürükleye sürükleye götürdü
Ankara'da bir kişi vinçte sallandı: O anlar kameraya yansıdı

Canının hiç mi değeri yok! Metrelerce yüksekte ölümle dans etti

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

Nişanlısının kafasını taşla vura vura ezdi, cesedi tarlaya attı gitti!
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış