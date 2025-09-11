Melih Kabasakal: Kocaelispor Maçını Kazanmak İstiyoruz

Gaziantep FKli futbolcu Melih Kabasakal, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Gaziantep ekibinin İkas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Melih, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer sürecinin iki günde tamamlandığını söyledi.

Büyük takımlar dahil olmak üzere birçok kulüpten teklif aldığını ancak Gaziantep'te oynamayı tercih ettiğini ifade tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Çok golcü bir özelliğim yoktu ama hocam bana güvendi. Görev verdi ben de görevi layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda da gol atabilirim. Milli ara vardı çok iyi çalıştık. Kocaelispor maçını da kazanıp Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Yukarılara oymak istiyoruz. Umarım bu maçı da kazanırız. Hedefimize doğru yola çıkarız."

Melih Kabasakal, Gaziantep'e gelmesinde teknik direktör Burak Yılmaz'ın büyük etkisi olduğunu, ilk telefon geldiğinde çok heyecanlandığını sözlerine ekledi.