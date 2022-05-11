Meksikalı futbolcu Antonio "Hulk" Salazar, terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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Futbol dünyası Meksika'da yaşanan ölümle sarsıldı. Chivas'ın eski oyuncularından 33 yaşındaki Antonio "Hulk" Salazar, terk edilmiş bir otomobil içinde yanmış halde ölü bulundu. Tecrübeli futbolcu, kuvvetinden dolayı "Hulk" lakabını almıştı.
Record gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Antonio 'Hulk' Salazar, Jalisco'nun El Salto belediyesi sınırında bir aracın içinde ölü bulundu. Yetkililer oyuncunun cesedinin terk edilmiş bir aracın içinde yanmış halde bulunduğunu açıkladı.
POLİS EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GİTTİ
Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre; Periferico Nuevo'da baraj yakınlarında terk edilmiş beyaz bir araç olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden memurlar aracın içinde cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerin ardından cesedin Antonio 'Hulk' Salazar'a ait olduğu anlaşıldı.
KUVVETİNDEN DOLAYI "HULK" LAKABINI ALMIŞTI
Forvet mevkiinde oynayan Salazar, futbola 2007 yılında Chivas Guadalajara forması altında başladı. 7 Şubat 1989 doğumlu olan futbolcu kuvvetinden dolayı "Hulk" lakabını almıştı.