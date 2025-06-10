Meksika Teknik Direktörü Aguirre: Türkiye Çok Güçlü Bir Rakip

Meksika Teknik Direktörü Aguirre: Türkiye Çok Güçlü Bir Rakip
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Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü Javier Aguirre, Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirtti. Maçı ciddiye aldıklarını ve kazanmak için sahada tüm güçlerini göstereceklerini ifade etti.

KUZEY ABD'de oynanacak özel maçta Türkiye ile karşılaşacak Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü Javier Aguirre, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ancak kazanmak için tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Javier Aguirre, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile hazırlık maçı olmasına rağmen zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayan Aguirre, "Türkiye ligi çok kaliteli bir lig. Türk Milli Takımı'nın da iyi bir gidişatı var. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip, önemli ve sağlam bir rakip. Taraftarımızın desteğini arkamızda göreceğimize eminiz. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aguirre, "Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 'Yarın bir hazırlık maçı oynayacağız ama final gibi bakıyoruz. Dünya Kupası yolunda artık her maçımız önemli' açıklamasında bulundu. Siz de resmi maç havasında bir karşılaşma bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle biz de aynı şekilde bu maçı çok ciddi alıyoruz, Türkiye maçına final gibi bakıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız, kazanmak için her şeyi yapacağız."

Meksika'nın, ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için heyecan duyduğunu aktaran Aguirre, "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız ve bu avantajı kullanmak istiyoruz. Evimizde oynayacağımız turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar belki kupaya kadar gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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