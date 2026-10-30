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Meksika Grand Prix'sinde Kimi Antonelli şampiyonluğunu ilan edebilir

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Meksika Grand Prix'sinde Kimi Antonelli şampiyonluğunu ilan edebilir
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Formula 1 sezonunun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si bu hafta sonu Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 19. yarışı Meksika'da düzenlenecek. Meksika Grand Prix'si, Başkent Meksiko'da bulunan 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları pazar günü TSİ 00.00'da, yarış da aynı gün TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyona lideri Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

İlk olarak 1963 yılında burada düzenlenen yarışta en hızlı turu 2021 yılında 1: 17.774 derecesiyle Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas attı. Meksika'da geçtiğimiz yılki yarışta ise Lando Norris, damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Sezonda geride kalan 18 yarışta Kimi Antonelli 9, George Russell 3, Lando Norris ve Max Verstappen 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 365 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 242 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241 puan

4 - Max Verstappen (Hollanda): 236 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 233 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 607 puan

2 - Ferrari: 474 puan

3 - Red Bull: 355 puan

4 - McLaren: 355 puan

5 - Racing Bulls: 102 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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