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Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'nın açılış maçı hazırlıklarını tamamladı

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Meksika Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Fenerbahçe'den Edson Alvarez de yer aldı.

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında yarın Güney Afrika ile karşılaşacak Meksika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Meksika Futbol Federasyonunun tesislerindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde, ev sahibi ekibin oyuncuları ısınma ve pas çalışmalarının ardından çeşitli oyunlar oynadı.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Edson Alvarez de antrenmanda yer aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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