Mehmet Yıldırım: 'Verilen penaltı komik'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Maçla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, "Maçla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı. Hoca da zaten şimdi yönetim kurulu ile bir görüşme yapacak. Ondan sonra kararını verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA