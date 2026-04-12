Mehmet Topal 2'de 2 yaptı
Teknik direktör Mehmet Topal, yeniden göreve geldiği Romanya Ligi takımı Petrolul Ploiesti ile 2. maçında da galip gelerek takımına 2. galibiyetini kazandırdı. Düşme grubunda olan Petrolul, son 2 haftada aldığı galibiyetlerle ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.
TEKNİK direktör Mehmet Topal yeniden görev aldığı Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti ile sahaya çıktığı 2'nci maçı da kazandı.
İlk maçta evinde Csikszereda'yı 2-0 yenen Petrolul deplasmanda ise Slobozia'yı 2-1 mağlup etti. Takımın başına yeniden gelerek 2'de 2 yapan Mehmet Topal rahat bir nefes aldırdı.
Romanya Ligi'nde düşme grubunda bulunan ve play-out mücadelesi veren Petrolul son 2 haftada aldığı 2 galibiyet ile lige tutundu. Petrolul Ploiesti yönetiminin ısrarla istediği ve 3'üncü kez takımın başına getirdiği Mehmet Topal'ın ne kadar doğru bir seçim olduğu 2 maçta ortaya çıktı.