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Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti

Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
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Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploieşti'de ilk teknik direktörlük deneyimi yaşayan Mehmet Topal, yönetimle arasında yaşanan gelecek planlaması ile ilgili fikirlerinin uyuşmaması nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

Teknik direktörlüğe adım atan Mehmet Topal, haziran ayında Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'nin başına geçmişti. Hem ligde hem de kupada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Topal, buna rağmen kulüpte yaşanan olumsuz tablo karşısında yol ayrımı kararı aldığını açıkladı.

"KENDİ İSTEĞİMLE GÖREVİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM"

Mehmet Topal yaptığı açıklamada, "Haziran ayı başlarında büyük bir heyecan ile Romanya'nın en köklü kulüplerinden Petrolul'de ilk antrenörlük deneyimimi yaşamak üzere göreve başladım. Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, çok kıymetli ve her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla, tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık. Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul'deki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul'ün iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

LİGDE 21 MAÇTA 31 PUAN TOPLADI

Haftalarca bileği bükülmeyen bir grafik çizen ve 9 maçlık yenilmemezlik serisi yakalayan Mehmet Topal ile öğrencileri, önemli başarılara imza attı. Kısıtlı imkanlara rağmen yarıştan bir an olsun kopmadan yoluna devam eden Petrolul Ploieşti, ligdeki 21 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 31 puan elde ederek 6. sırada yer buldu.

KUPADA 4. SIRADA

Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'nda da hız kesmedi. Birbirinden önemli rakipleriyle zorlu arenada mücadele veren Petrolul Ploieşti, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle 4 puanla 4. sırada yer aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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