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Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'deki Görevine Son Verdi

Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'deki Görevine Son Verdi
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Teknik direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'deki görevini kendi isteğiyle sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Topal, kulüpte yaşanan olumsuzluklar nedeniyle gelecek planlamasında fikir ayrılığına düştüklerini belirtti.

Teknik direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'deki görevini kendi isteğiyle sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, geçen haziran ayında Mehmet Topal ile teknik direktör olarak anlaşma imzaladı. Takımın başında olduğu süreçte hem ligde hem de kupada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Topal, kulüpte yaşanan olumsuz tablo karşısında yol ayrımı kararı aldığını açıkladı.

"Kendi isteğimle görevimi sonlandırma kararı aldım"

Mehmet Topal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haziran ayı başlarında büyük bir heyecan ile Romanya'nın en köklü kulüplerinden Petrolul'de ilk antrenörlük deneyimimi yaşamak üzere göreve başladım. Birbirinden kıymetli futbolcu kardeşlerimle, çok kıymetli ve her zaman desteğini hissettiren taraftarımızla, tüm kulüp çalışanlarımızla gerçek bir aile olduk. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Tabiri caizse unutulmaz başarılar yaşadık. Ancak yöneticilerimizle gelecek planlamasıyla ilgili fikirlerimizin aynı doğrultuda olmadığını anladım. Bu sürecin artık beni de fazlasıyla etkilemesi sebebiyle Petrolul'deki teknik direktörlük görevimi, kulübün de resmi hesabından duyurduğu üzere kendi isteğimle sonlandırma kararı aldım. Aldığım bu kararda hiçbir kişisel problem söz konusu değildir. Petrolul'ün iyiliği için her zaman taşın altına elimi koydum. Her iki taraf için de doğru kararın bu olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek bu birlikteliği sonlandıracağımıza inanıyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki 21 maçta 7 galibiyet 4 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 31 puan elde ederek 6. sırada yer buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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