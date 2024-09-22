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Mehmet Topal'a Petrolul Taraftarından Destek Gecesi

Mehmet Topal'a Petrolul Taraftarından Destek Gecesi
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Romanya Ligi'nde Petrolul'un teknik direktörü Mehmet Topal, Steau Bükreş deplasmanında elde edilen 1-1'lik beraberlik sonrası taraftarlarından sevgi gösterisi aldı. Üst üste 8 maçtır yenilmeyen Topal, destekçi taraftarlarıyla dobles yaptı.

ROMANYA ekibi Petrolul'un taraftarları Steau Bükreş deplasmanı sonrası Teknik Direktörleri Mehmet Topal'a tribünde sevgi gösterisinde bulundu.

Romanya Ligi'nde dün 10'ncu hafta maçına çıkan Mehmet Topal'ın hocalığını yaptığı Petrolul, zorlu Steau Bükreş deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla beraber ligde 8 maçtır üst üste yenilgi yüzü yaşamayan Mehmet Topal, Petrolul taraftarı tarafından onurlandırıldı. Takımını en zor deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar maçın son düdüğüyle beraber Mehmet Topal'ı tribünlere çağırarak destekte bulundu.

Bu desteği karşılıksız bırakmayan Mehmet Topal, taraftara yumruk gösterisiyle üçlü çektirdi.

Romanya ekibi Petrolul Ploesti, Mehmet Topal önderliğinde ligde 15 puan ile 6'ıncı sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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