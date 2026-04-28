Mehmet Keskin Dünya Kupası için Belçika'da

Parabisiklet branşındaki başarılarıyla dikkat çeken Denizli'nin gururu Mehmet Keskin, milli takım formasıyla Dünya Kupası için Belçika'da sahne alacak.

2026 UCI Parabisiklet Yol Dünya Kupası'nda 28 Nisan 01 Mayıs 2026 tarihlerinde ülkemizi temsil edecek olan Keskin, en iyi dereceyi elde etmek için pedal çevirecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü formasıyla bu sezon katıldığı son yarışta Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçilen Mehmet Keskin, azmi ve disipliniyle genç sporculara da örnek oluyor. Başarılı sporcu, Belçika'da dünyanın en iyi parabisikletçileriyle mücadele edecek.

Ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşımayı hedefleyen milli sporcu, hazırlık sürecini başarıyla tamamlayarak yarış startını beklemeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Temsilcisi Hakan Yıldırım, Mehmet Keskin'in formunun zirvesinde olduğunu belirterek Belçika'dan başarılı sonuçlarla dönmesini beklediklerini ifade etti. - DENİZLİ

