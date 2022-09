9 yıl önce paylaşımı yeniden gündem! Fener taraftarı Mehmet Dinçerler'i topa tutuyor

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Hadise ile nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, son günlerde boşanma kararı ve hakkında çıkan skandal görüntüler ile gündemden düşmüyor. Bu seferde sosyal medya üzerinden Türkiye'nin önde gelen takımları hakkında attığı Tweetler gündeme bomba gibi düştü. Galatasaraylı olduğu iddia edilen Dinçerler'in tweetleri Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı.

"FUTBOL'DA ŞİKE YAZINCA FENERBAHÇE ÇIKIYOR"

Fenerbahçe'nin Şike Soruşturması dönemi ile ilgili Dinçerler'in 2013 yılında yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Dinçerler bununla ilgili, "Google'a "Futbolda Şike" yazınca "did you mean Fenerbahçe" (Fenerbahçe mi demek istediniz?) yazıyor siz neyin kafasındasınız?" paylaşımı bulunuyor.

BEŞİKTAŞLILAR GÖRMESİN!

Dinçerlerin 2012 yılında 24 yaşındayken yaptığı bir başka paylaşımında ise Beşiktaş'ı hedef alan Dinçerler, siyah-beyazlı kulübe çok sert eleştirilerde bulunuyor.

Paylaşımı gören Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları ise "Hadise ne yapsa haklı." yorumlarında bulundu.