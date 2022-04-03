Mehmet Demirkol'dan "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna kahkahalara boğan yanıt - Haberler

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Mehmet Demirkol'dan "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna kahkahalara boğan yanıt

Haberler.com - Spor
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Mehmet Demirkol katıldığı bir Youtube programında, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği yanıtla kahkahalara boğdu. Ünlü spor yorumcusu soruya "Sıfır" cevabını verirken, "Gelirler ama gelmesinler. Çünkü ben cenazelerden nefret ederim. Hastane ve cenaze benim nefret ettiğim şeyler. Hatta o kadar nefret ederim ki bütün dengem değişiyor." dedi.

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Youtube'da yayın yapan Kutsal Motor kanalına konuk oldu. Zeynep Ocak'ın sorularına samimiyetle yanıt veren Demirkol'un cenazeler üzerine konuştuğu kısım büyük ilgi çekti.

"HASTANE VE CENAZE BENİM NEFRET ETTİĞİM ŞEYLER"

Mehmet Demirkol, "Cenazene tahmini kaç kişi gelir?" sorusuna "Sıfır" cevabını vererek kahkaha atarken, "Gelirler ama gelmesinler. Çünkü ben cenazelerden nefret ederim. Hastane ve cenaze benim nefret ettiğim şeyler. Hatta o kadar nefret ederim ki bütün dengem değişiyor." ifadelerini kullanan Demirkol, önceki soruyu anımsatarak "Cenazede bırakıp kaçabilirim çocukları" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol'dan 'Cenazene kaç kişi gelir?' sorusuna kahkahalara boğan yanıt

"BU KONUDA ARTIK BİR YARDIMCI OLALIM"

Ünlü yorumcu konuşmasının devamında ayrıca, "Çok yakın bir arkadaşımın babası vefat etmişti. Bayramın ilk günü gömülüyordu. O kadar dengem bozuldu ki; gidip 'iyi bayramlar' dedim. Ayarım kaçıyor yani. O yüzden benimkine de kimse gelmesin. Bu konuda da artık bir yardımcı olalım." dedi.

Haberler.com - Spor

Mehmet Demirkol, Cenaze, Spor, Haberler

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