Mehmet Demirkol'dan Ak Parti Milletvekili Özalan'a olay sözler: Şovdan başka bir şey yapmadı
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Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, yeni Spor Yasası'na ilişkin konuşurken isim vermeden Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan'a tepki gösterdi. Demirkol yaptığı açıklamada, "Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır" dedi.
TBMM'de Spor Yasası'nın yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ederken, ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında konuya ilişkin sert ifadeler kullandığı bir açıklama yaptı.
Spor Yasası'nın Türkiye'de uygulanmayacağını belirten Demirkol, "Kısa yoldan söyleyeyim uygulanmayacağı kesin olan bir yasa. Daha çıkmadan uygulanamaz. Çok detayı da var bunun. Buradaki maddeler, birçok spor hukukçusuna göre FIFA'dan dönecek. UEFA ve FIFA bunları kabul etmeyecek. Bunlarda değişiklik gerekecek." dedi.
Öte yandan, Spor Yasası'nı komisyonda okuyan AKP Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan'ı da isim vermeden eleştiren ünlü yorumcu, "Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır. Boş boş işlerle uğraştırıyorlar bizi. Bu uygulanmaz." ifadelerini kullandı.
- Sadece futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.
- Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.
- Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.
- Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.
- Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarındna sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.
- Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.
- Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.
- Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.
- Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.