Mehmet Demirkol'dan Ak Parti Milletvekili Özalan'a olay sözler: Şovdan başka bir şey yapmadı

TBMM'de Spor Yasası'nın yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ederken, ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında konuya ilişkin sert ifadeler kullandığı bir açıklama yaptı.

"UYGULANMAYACAĞI KESİN OLAN BİR YASA"

Spor Yasası'nın Türkiye'de uygulanmayacağını belirten Demirkol, "Kısa yoldan söyleyeyim uygulanmayacağı kesin olan bir yasa. Daha çıkmadan uygulanamaz. Çok detayı da var bunun. Buradaki maddeler, birçok spor hukukçusuna göre FIFA'dan dönecek. UEFA ve FIFA bunları kabul etmeyecek. Bunlarda değişiklik gerekecek." dedi.

"ÇIKIP ORADA OKUYANLAR ŞOV YAPMIŞTIR"

Öte yandan, Spor Yasası'nı komisyonda okuyan AKP Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan'ı da isim vermeden eleştiren ünlü yorumcu, "Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır. Boş boş işlerle uğraştırıyorlar bizi. Bu uygulanmaz." ifadelerini kullandı.

60 MADDELİK SPOR YASASI'NDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR