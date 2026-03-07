Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde finalde yarışan Mehmet Ayberk Koşak şampiyonayı 6. olarak tamamladı.

Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde erkeklerde yer aleti, halka aleti ve paralel bar aletlerinde final yarışları yapıldı.

Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde final müsabakasına çıktı. Performansı sonucu 13.700 puan alan Koşak, dünya kupasını 6. tamamlayarak madalya kazanamadı.

Yarışmanın son gününde erkeklerde kulplu beygir, barfiks ve atlama masasında, kadınlarda ise denge ve yer aletinde final müsabakaları yapılacak.

Milli sporcu Sevgi Seda Kayışoğlu, yer aletinde finalde yarışacak.