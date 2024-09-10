Arda Güler'in dedesinden bomba Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili Beyaz TV'ye çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Güler, "Torunum için milli maça geldim. Allah bize nasip etti ve 3-1 gibi bir skorla galip geldik. Sabah 9'dan beri ayaktayım Mengen'den Arda için buraya geldim. Bütün Türk halkına selam olsun. Dualar Arda Güler için. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Arda 3-4 yaşından beri top peşinde" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GELMEZ ARTIK"

"Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray söylentileri doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Ali Güler, "Hiç öyle bir şey yok. Onların hepsi asılsız. Arda Güler bu sene Real Madrid'de çok fazla süre alacak. Arda'nın önü açılıyor Real Madrid'de. Fizik olarak noksanları var bence. Bu sene daha iyi olacak. Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye gelecek demesin. Türkiye'ye gelmez artık" dedi.