Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybederek ikinci oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karşılaşma sonrası hem teşekkür etti hem de özür diledi.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Üzgün olduklarını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Maalesef gümüş madalya aldık, çok üzüldük, halkımızı da üzdük. Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz. Final oynadık, bize altın madalya yakışırdı" dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Takımın gösterdiği performansa değinen Üstündağ, "Türk voleybolunun geldiği nokta alkışı hak ediyor. Madalyasız bir turnuvamız kalmadı. 2028'de de umarım kürsüde olacağız. Takımımla gurur duyuyorum, gençlere çok güzel bir rol model oldular." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ"

Filenin Sultanları'nın İstanbul'a dönüşünde taraftarla buluşacağını açıklayan Üstündağ, "Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Herhalde olacak. Galataport'ta taraftarımızla buluşacağız." sözlerini sarf etti.