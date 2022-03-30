Mehmet Akif Üstündağ: Dilerim VakıfBank veya Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirir

Türkiye'nin voleybolda sadece Avrupa'ya değil, tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Üstündağ, "Geçen hafta Eczacıbaşı, CEV Kupası'nı tekrar ülkemize getirdi, Halkbank'ın da ikinci olması büyük mutluluktur. Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın da sahada vereceği mücadeleden sonra bir takımımız Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak. Değil Avrupa'ya, dünyaya örnek olan bir ülke olduğumuzu ve voleybol camiası olduğumuzu, takımlarımızla, milli takımımızla yaşıyoruz. VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı için 9 dakikada biletler tükenmiş. Voleybol güzel işler yapıyor, her iki takıma da başarılar diliyorum. Finale kim kalırsa da ülkemize Şampiyonlar Ligi kupasını getirir diye düşünüyorum" dedi.