Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı - Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. - Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına başladı İSTANBUL - Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim Stadyumu yanında bulunan antrenman tesislerinde başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde istasyon çalışmalarına geçerken Teknik Direktör Belözoğlu futbolcularına direktiflerde bulundu. Turuncu-lacivertlilerde yeni transfer Lucas Biglia dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor Başakşehir Fatih Spor Haberler

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