Medipol Başakşehir, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Adnan Januzaj'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Danijel Aleksic'in ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'in bacaklarının arasından ağlara gitti. 1-0
7. dakikada Edgar le'nin pasında topu kontrol edemeyen Mahmut Tekdemir'in, Onur Ayık'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a direkt kırmızı kart gösterdi.
25. dakikada Joao Figueiredo'nun pasında topu alan Danijel Aleksic'in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+2. dakikada sol kanattan Lucas Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Ermir Lenjani'nin Serdar Gürler'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Danijel Aleksic'in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Pakkan xx, Bahtiyar Birinci xx, Anıl Usta xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı x (Ahmed Touba dk. 12 xx), Edgar le xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Lima xx, Berkay Özcan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Danijel Aleksic xx, Adnan Januzaj xx, Serdar Gürler xx, Joao Figueiredo xx
Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Lucas Biglia, Ayberk Kaygısız, Deniz Türüç, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx, Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Ermir Lenjani xx, Antonio Mrsic xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Serkan Göksu xx, Onur Ayık xx, Jesse Sekidika xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Berke Özer, Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Oğuz Gürbulak, Isaac Sackey, Geraldo, Kayode
Teknik Direktör: Mustafa Er
Gol: Danijel Aleksic (dk. 4) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 7) (Başakşehir)
Sarı kart: Orkun Özdemir (Ümraniyespor) - İSTANBUL