Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın detayları haberimizde.
STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Şener, Touba (Dk. 66 Wu), Duarte, Lima, Biglia (Dk. 86 Batuhan), Berkay Özcan (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Deniz (Dk. 76 Karzev), Januzaj, Keny, Figueiredo (Dk. 66 Serdar Gürler)TRABZONSPOR: Muhammet Taha - Eren (Dk. 86 Salih Malkoçoğlu), Hüseyin, Taha Altıkardeş, Serkan (Dk. 86 Poyraz), Arif, Doğucan (Dk. 46 Larsen), Bardhi, Emirhan (Dk. 74 Dorukhan), Visca (Dk.90 Oğuzhan), UmutGOLLER: Dk. 34 Deniz, Dk. 48 Eren (K.K), Dk. 79 Lima (Medipol Başakşehir ), Dk. 62 Visca ( Trabzonspor )Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. 6'ncı dakikada Visca'nın sağ kanatta ceza sahasına girip çektiği şutta kaleci Muhammed gole izin vermedi.21'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan içeriye girerek ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Taha topu kornere çeldi. 35'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaklardan çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde kapadı. 48'inci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı duran topta Eren Elmalı'nın ters dokunuşu ağlara gitti: 2-0.54'üncü dakikada Figueiredo'nun çaprazdan girerek çektiği şutta savunmadan seken top direkten oyun alanına döndü. Januzaj'in devamında şutunda savunma topu uzaklaştırdı. 62'nci dakikada Serkan Asan'ın sağ çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Visca önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.79'uncu dakikada Lima'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşmayı Başakşehir 3-1 kazandı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor