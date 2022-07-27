Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçına hazır UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Netanya Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ahmed Touba, idmanda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Mesut Özil ise takımla çalıştı. Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında Netanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 19.45'te başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç, 1-1 sonuçlanmıştı. Spor AA / Enes Canlı Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Haberler

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