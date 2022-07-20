Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçına hazır UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli idmanda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Mesut Özil ise takımla çalıştı. Medipol Başakşehir ile Maccabi Netanya arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak. AA / Hilmi Sever - Spor Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Haberler

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