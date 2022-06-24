Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, yoyo testiyle başladı. Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı iki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. AA / Yunus Kaymaz - Spor Fatih Terim Stadı Emre Belözoğlu Başakşehir Spor Haberler

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