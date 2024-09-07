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Medina'nın Fenerbahçe'ye transferinde Wanda Nara da devreye girmiş

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Cristian Medina'nın transferinde Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın etkili olduğu öne sürüldü. Wanda, Türkiye ve Fenerbahçe hakkında olumlu referanslar sundu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitirmek üzere. Arjantin basını Sarı-Lacivertli takımın oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardığı aktarıldı.

OCAK AYINDA İMZAYI ATACAK

Süper Lig ekibiyle 15 milyon dolar karşılığına anlaşmaya varan Boca juniors, Medina'yı ocak ayına kadar kadroda tutacak. Medina Arjantin'de sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye imza atacak.

Ajansspor'un haberine göre, Cristian Medina Wanda Nara ile görüştü. Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldı. Wanda, Türkiye hakkında olumlu referanslar sundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

FATİH ŞAHİN:

Canda Nara, at bir nara

6
0
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Murat Ustabasi:

HER DALGA TOP KOSTURUYO NARA

3
0
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