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Çorum Mecitözü öğrencileri Bilek Güreşi Türkiye Finali'nde derece elde etti

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Çorum'un Mecitözü ilçesinden gelen öğrenciler, Konya'da düzenlenen Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde başarılı dereceler elde etti. Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Devran Elma, 45 kiloda Türkiye birincisi oldu. Ayrıca aynı okuldan Ömer Başkaya 55 kiloda Türkiye üçüncüsü, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Ali Koca ve Yaren Ağca ise 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Çorum'un Mecitözü ilçesinden öğrenciler, Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Finali'nde dereceler elde etti.

Konya'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 10-11 Şubat'ta yapılan Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Şampiyonası'na 180 sporcu katıldı.

Müsabakalara Çorum'u temsilen katılan Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Devran Elma, 45 kiloda Türkiye birinciliği elde etti.

Organizasyonda ayrıca aynı okuldan Ömer Başkaya 55 kiloda Türkiye üçüncülüğü, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Ali Koca ve Yaren Ağca 50 kiloda Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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