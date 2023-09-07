McDonald's Türkiye, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 yılından bu yana resmi sponsoru olan McDonald's Türkiye, Filenin Sultanları'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olmasının ardından bu kapsamda bir kutlama mesajı yayınladı.

Tebrik mesajında McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, "Filenin Sultanları tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hepimize en anlamlı hediyeyi vermiş oldu. Kendilerini bu gurur verici başarı için yürekten tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da millilerimizin yeni zaferlerine yakından şahit olmaya devam edeceğimize inanıyor, Millilerimize 2024 Olimpiyatları yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" dedi.

"MCDONALD'S TÜRKİYE'YE DE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türk voleybolu adına gurur duyuyorum. Filenin Sultanları olarak elde ettiğimiz tüm bu başarılarda sponsorlarımızın katkısı yadsınamaz bir gerçektir. 2021 yılından bu yana Filenin Sultanları'nın yanında olarak desteğini esirgemeyen McDonald's Türkiye'ye de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MİLLİ TAKIMLAR'A DESTEK

McDonald's Türkiye, resmi sponsorluk desteği sunduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası sırasında da yanında oldu. "Herkese Bizden Bi' Dünya Bedava" kampanyasına imza atan McDonald's Türkiye, bu yıl şampiyonluk mücadelesinde FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde de takımın yanında olarak kova menülerini sundu.

Öte yandan 2020 yılından bu yana A Milli Kadın ve A Milli Erkek Futbol Takımları ve eMilli Takım sponsorluklarını da üstlenen McDonald's Türkiye, sporda fırsat eşitliğinin gözetilmesinden yola çıkarak Kırmızı-Beyaz Kadınlar hareketine öncülük etti. Marka, "İnan Yaparsın" sloganıyla; A Milli Kadın Voleybol ve Futbol Takım oyuncularıyla birlikte tüm kadınların içindeki gücü keşfetmesinin amaçlandığı çalışmalara imza attı.