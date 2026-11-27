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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Karate Takımı, Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda bir ikincilik ve bir üçüncülük kazandı. Bireysel kategoride Türkiye ikincisi olan Beyza Nur Akgülü ile kadın kumite takımı Türkiye üçüncülüğüne ulaşırken, MCBÜ ekibi 2027 Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Karate Takımı, Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası'ndan iki önemli dereceyle döndü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden MCBÜ sporcuları, bireysel ve takım kategorilerinde kürsüye çıkmayı başardı.

Şampiyonada 55 kilogram kumite kategorisinde mücadele eden Avrupa ikincisi Beyza Nur Akgülü, başarılı performansıyla finale yükseldi. Final müsabakasını tamamlayan Akgülü, Türkiye ikinciliğini elde etti.

Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar

Son Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan MCBÜ Kadın Kumite Takımı da Türkiye üçüncüsü oldu. Kübra Yazıcı, Beyza Nur Akgülü, Elif Güneş ve Büşra Yazıcı'dan oluşan takım, elde ettiği bu dereceyle 2027 yılında İspanya'da düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

MCBÜ yönetimi, başarı elde eden sporcuları kutlayarak takım sorumlusu Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ile antrenörler Muhammed Yerlikaya ve Esin Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı