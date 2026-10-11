MC Sistem Yozgat, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi

MC Sistem Yozgat, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi. Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-14 önde bitiren ev sahibi takım, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat, 20-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 43-23 galip ayrıldı.
Kaynak: AA