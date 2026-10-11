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MC Sistem Yozgat, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi

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MC Sistem Yozgat, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi. Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 20-14 önde bitiren ev sahibi takım, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle galibiyete ulaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi.

Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat, 20-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 43-23 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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