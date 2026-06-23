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Mbappe ve Haaland golleriyle, ülkelerini son 32 turuna taşıdı

Mbappe ve Haaland golleriyle, ülkelerini son 32 turuna taşıdı
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2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Irak'ı 3-0 yenerken Mbappe 2 gol attı; Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederken Haaland da 2 gole imza attı. İki takım da son 32 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nun yıldız forvetleri Kylian Mbappe ile Erling Haaland, gece oynanan maçlarda ikişer gole imza attı. Fransa ve Norveç bir üst tura yükseldi.

2026 Dünya Kupası'nda heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fransa ile Irak, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransızlar 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken, takımların soyunma odasına gitmesi sonrası stadyumda gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı ve tribünlerin boşaltılması istendi. Maçın ikinci yarısı şiddetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 2 saatlik gecikme ile başladı. Müsabakanın 54. dakikasında Irak savunmasının hatasını değerlendiren Dembele, müsait durumdaki Mbappe'ye pasını verirken bu oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. Fransa 66'da Dembele ile bir gol daha bulurken sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fransa, gruptaki son maçında Norveç ile karşılaşacak.

Mbappe'nin 16. dünya kupası golü

Irak filelerini 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, dünya kupalarındaki 16. golüne imza attı. Kariyerinde 3. kez dünya kupasında mücadele eden 28 yaşındaki forvet 16 maçta forma giydi. Fransız futbolcu, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı. Mbappe, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamlamıştı.

Haaland, Norveç'i son 32 turuna taşıdı

I Grubu'nun diğer maçında Norveç ile Senegal, New Jersey'de karşılaştı. İlk maçta Irak'ı farklı mağlup eden Norveç, Senegal karşısında da ilk golü atan taraf oldu. 43'te Marcus Pedersen'in golüyle öne geçen Kuzey Avrupa ekibi 48. dakikada Erling Haaland'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 5 dakika sonra Senegal, Ismaila Sarr ile golü buldu. Haalanda, 58'de kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Ismaila Sarr, 90+3. dakikada skoru belirleyen golü atarken Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Norveç bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turunu garantiledi.

Kariyerinin ilk Dünya Kupası'nda mücadele eden Haaland, 2 maç sonunda 4 gole ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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