Mbappe kantarın topuzunu kaçırdı! Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak

Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra adeta takımdaki tek söz sahibi olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Neymar ile yolların ayrılmasını istedi. Brezilyalı futbolcunun takımdan gönderilmemesi durumunda ise Fransız futbolcunun, sözleşmesini tamamlamadan PSG'den ayrılacağını yönetime bildirdiği öne sürüldü. Bu haber üzerine özellikle Neymar hayranları Mbappe için "Sen kendini ne sanıyorsun" yorumlarında bulundu.