Mbappe kantarın topuzunu kaçırdı! Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak
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Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra adeta takımdaki tek söz sahibi olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Neymar ile yolların ayrılmasını istedi. Brezilyalı futbolcunun takımdan gönderilmemesi durumunda ise Fransız futbolcunun, sözleşmesini tamamlamadan PSG'den ayrılacağını yönetime bildirdiği öne sürüldü. Bu haber üzerine özellikle Neymar hayranları Mbappe için "Sen kendini ne sanıyorsun" yorumlarında bulundu.
Sezon başında Real Madrid'e gideceği konuşulan ancak Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe, yönetiminden Neymar için çarpıcı bir istekte bulundu.
PSG YÖNETİMİNE RESTİ ÇEKTİ
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Kylian Mbappe, Neymar'ın disiplinsiz hareketlerinden son derece rahatsız. Brezilyalı futbolcunun disiplinsizliğinden oldukça rahatsız olan Mbappe'nin, Neymar'ın takımdan gönderilmemesi durumunda sözleşmesini tamamlamayacağını yönetime bildirdi.
NEWCASTLE TEKLİF YAPTI
Neymar'a ise Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Newcastle United'ın Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunduğu ancak Neymar'ın teklifi reddettiği belirtildi.