Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Olympiakos'u 4-3 yenerek galibiyetle döndü. Maçın öne çıkan ismi Arda Güler oldu. Milli yıldız, Mbappé'ye yaptığı asistle Real Madrid'in geri dönüşünde kilit rol oynadı. Maçta 7 dakikada gelen üç Mbappé golü ve Arda'nın asistleriyle maç çevrildi. Mbappé Arda'nın asistine hayran kalırken, Xabi Alonso maç sonunda Türk yıldıza "Seni oyundan almamalıydım" diyerek özür diledi. İspanyol basını, Arda'nın Real Madrid hücumunu yönettiğini yazdı.

  • Arda Güler, Real Madrid'in Olympiakos deplasmanında 4-3 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Mbappe'ye asist yaptı.
  • Arda Güler, bu sezon Mbappe'ye verdiği gol pası sayısını 8'e çıkardı.
  • Xabi Alonso, Arda Güler'i 61. dakikada kas rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkardı ve maç sonunda özür diledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, zorlu Olympiakos deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönerken gecenin öne çıkan ismi yine Arda Güler oldu. Mbappe'ye yaptığı muhteşem asistle Real Madrid'in geri dönüşünde başrol oynayan milli yıldız, İspanyol basını ve dünya futbolunun odağına oturdu.

ARDA'DAN ŞAHANE ASİST

Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü mücadelede 7 dakikada gelen üç Mbappe golüyle maçı çevirdi. Fransız süper yıldızın ikinci golünün asistini yapan Arda Güler, bu sezon Mbappe'ye verdiği gol pası sayısını 8'e çıkardı. Mbappe'nin Arda'ya dönüp "İnanamıyorum, gördün mü? Kafa vuruşuyla…" sözleri kameralara yansıdı.

ALONSO'DAN ARDA'YA ÖZÜR

Xabi Alonso, Arda Güler'i 61. dakikada kas rahatsızlığı nedeniyle oyundan çıkarırken Real Madrid hücumda etkisini yitirdi. İspanyol teknik adam maç sonunda Arda'nın yanına giderek, "Seni oyundan almamalıydım" sözleriyle özür diledi. Alonso'nun, Arda çıktıktan sonra oyunun Real Madrid lehine akmadığı için büyük pişmanlık duyduğu aktarıldı.

İSPANYOL BASINI: REAL MADRID'İN DÜMENİNDE ARDA VAR

İspanyol basınında Arda Güler için övgüler peş peşe geldi:

AS:

"Fiziksel olarak güçlü bir orta saha karşısında Güler, takımın dümenini ele aldı. Tüm oyun onun üzerinden geçti. Mbappé'ye yaptığı asist altın değerindeydi."

Marca:

"Arda Güler'in görevi hücumda soğukkanlılık ve sihirdir. Bunu mükemmel şekilde yapıyor."

Football Espana:

"Real Madrid'in oyunu kontrol ettiği 20 dakikalık bölümde merkezdeki beyin Arda'ydı."

Managing Madrid:

"Mbappé'ye muhteşem bir asist yaptı. Geniş alanları harika değerlendirdi."

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
