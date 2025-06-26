Mazıdağı Fosfatspor, Teknik Direktör Zafer Hızarcı ile Yollarını Ayırdı

Mazıdağı Fosfatspor, Teknik Direktör Zafer Hızarcı ile Yollarını Ayırdı
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor, yeni sezon öncesi teknik direktör Zafer Hızarcı ile yollarını ayırarak, kulübün hedeflerini revize etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Mardin Temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, 2025-2026 sezonu için anlaştığı yeni teknik direktör Zafer Hızarcı ile yollarını ayırdı.

2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayan Fosfatspor, 17 Haziran'da teknik direktörlük görevine Zafer Hızarcı'nın getirildiğini duyurmuştu. Fosfatspor Kulübü, 25 Haziran'da sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile yeni teknik direktör Zafer Hızarcı ile yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son dönemde artan sporcu maliyetleri, kulüp giderlerinin yükselmesi ve genel ekonomik koşullar sebebiyle 2025-2026 sezonuna dair hedeflerini revize etme kararı almıştır. Bu doğrultuda, ana hedefimiz TFF 3. Lig'de kalıcılığı sağlamak olarak belirlenmiştir. Yapılan bu yeni planlama çerçevesinde, daha önce anlaşmaya vardığımız Teknik Direktör Zafer Hızarcı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Zafer Hızarcı ve ekibine kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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