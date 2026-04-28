Mazıdağı Fosfatspor, Play-Off'a rövanşta veda etti

TFF 3. Ligde 2. Lige yükselme mücadelesi veren Mazıdağı Fosfatspor, Play-Off 1. tur rövanş maçında Erciyes 38 FK'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

İlk maçta sahasında 1-1 berabere kalan Mardin temsilcisi, deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasına istediği gibi başlayamadı. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Utku Burak Kunduzcu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Erciyes 38 FK, 35. dakikada Artun Akçakın'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru değiştirecek golü bulamayan Mazıdağı Fosfatspor, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Play-Off mücadelesine veda etti. Bu sonuçla Erciyes 38 FK adını bir üst tura yazdırdı. - MARDİN

